Talianska premiérka Giorgia Meloniová kritizovala konkurencieschopnosť Európskej únie a uviedla, že Brusel je čoraz menej schopný reagovať na globálne výzvy a hrozí mu „geopolitická bezvýznamnosť“.
Podľa premiérky nie je EÚ „schopná efektívne reagovať na výzvy, ktoré so sebou prinášajú Čína a Spojené štáty“.
Meloniovej vyjadrenia sa zhodujú s výrokmi jej predchodcu a bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho, ktorý varoval pred slabými geopolitickými a hospodárskymi stránkami Európy.
Základy, na ktorých je EÚ postavená, podľa premiérky spochybňujú „cynické autokracie“. Brusel vyzvala, aby „opäť našiel svoju dušu a korene“.