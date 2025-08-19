Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve má byť pripravený v septembri.

Kallasová konštatovala, že „jednota medzi lídrami EÚ na virtuálnom samite bola citeľná“, pričom problematiku bezpečnosti Ukrajiny a sankcií voči Rusku zaradila na prvé miesta agendy nadchádzajúcich rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ.

Na sociálnej sieti sa vyjadrila, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa nedá veriť, že dodrží svoje sľuby či záväzky. „Preto musia byť bezpečnostné záruky dostatočne silné a dôveryhodné, aby odradili Rusko od preskupovania síl a opätovného útoku,“ dodala.

KK63 Washington - V pozadí zľava britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, americký prezident Donald Trump, talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký kancelár Friedrich Merz, sediaci chrbtom zľava generálny tajomník NATO Mark Rutte, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025. Americký prezident Donald T
