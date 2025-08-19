Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve má byť pripravený v septembri.
Kallasová konštatovala, že „jednota medzi lídrami EÚ na virtuálnom samite bola citeľná“, pričom problematiku bezpečnosti Ukrajiny a sankcií voči Rusku zaradila na prvé miesta agendy nadchádzajúcich rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ.
Na sociálnej sieti sa vyjadrila, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa nedá veriť, že dodrží svoje sľuby či záväzky. „Preto musia byť bezpečnostné záruky dostatočne silné a dôveryhodné, aby odradili Rusko od preskupovania síl a opätovného útoku,“ dodala.
Putin cannot be trusted to honour any promise or commitment.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 19, 2025
