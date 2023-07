EÚ musí svoje klimatické ambície podporiť zodpovedajúcimi finančnými prostredkami, inak hrozí, že svoje ciele nesplní. V rozhovore pre Euractiv France to povedal hlavný poradca francúzskej vlády Jean Pisani-Ferry.

Prvá svojho druhu

Ekonóm v máji viedol štúdiu o „ekonomických vplyvoch klimatických opatrení“ pre think-tank France Stratégie napojený na kanceláriu francúzskej premiérky. Ide o prvú štúdiu, ktorá podrobne skúma náklady na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody o zmene klímy.

„Dospeli sme k nim tak, že sme presne spočítali konkrétne náklady na dosiahnutie uhlíkovej neutrality vrátane výmeny systémov kúrenia, izolácie budov či nahradenia spaľovacích vozidiel,“ vysvetlil Pisani-Ferry. Francúzsko by to do roku 2030 vyšlo na 66 miliárd eur ročne, čo sú približne dve percentá ročného HDP krajiny.

Na pokrytie tejto medzery štúdia odporúča, aby francúzska vláda rozdelila financie medzi súkromné a verejné investície v pomere 50 na 50. Z dôvodu rozpočtových obmedzení tento pomer pre verejné investície na úrovni EÚ klesá na 30 percent.

„Verejné orgány by mali na seba prevziať časť súkromných investícií, pretože najzraniteľnejšie domácnosti alebo malé a stredné podniky sa sami financovať nedokážu,“ argumentoval ekonóm.

Pisani-Ferry zároveň upozornil, že v rámci EÚ nevykonali podobnú štúdiu ani žiadne z ostatných členských štátov, ani únijné inštitúcie. Z hľadiska dosahovania cieľov bloku v oblasti klímy a energie to podľa neho predstavuje problém.

„Mám pocit, že na európskej úrovni sme si stanovili ambiciózne ciele pre prechod, bez toho, aby sme dostatočne zvážili ekonomické dôsledky,“ upozornil poradca, ktorý preto odporúča uvoľniť rozpočtové opatrenia EÚ.

„Nepožadujeme masívne zadlžovanie členských štátov, ale prispôsobenie pravidiel EÚ v oblasti verejného dlhu,“ dodal Pisani-Ferry.

Ďalšia možnosť

Ďalšou možnosťou financovania ambícií môžu podľa neho byť takzvané vlastné zdroje EÚ. V správe, ktorú v roku 2020 predložil vtedajšiemu nemeckému ministrovi financií Olafovi Scholzovi, ekonóm navrhol, aby bola pre tento účel časť príjmu z európskeho trhu s emisiami CO2 presmerovaná do únijných prostriedkov.

Takýto prístup možno zaviesť bez udelenia nových právomocí EÚ, vysvetlil Pisani-Ferry. Udeliť EÚ fiškálne právomoci podľa neho v súčasnej situácii neprichádza do úvahy, pretože by to zmenilo povahu bloku, ktorý by začal smerovať k federalizmu.