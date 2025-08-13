Cena kryptomeny ethereum v stredu prvýkrát od decembra 2021 prekročila hranicu 4 700 amerických dolárov (4 050 eur). O 11.58 SEČ sa predávala po 4 712,46 amerických dolárov, čo znamenalo zhodnotenie o 9,85 percenta za predchádzajúcich dvadsaťštyri hodín.
Historický rekord dosiahlo ethereum 10. novembra 2021, keď stálo 4 868 amerických dolárov.
Cena najstaršej a najrozšírenejšej kryptomeny bitcoin medzitým stúpla o 1,85 percenta na viac ako 120-tisíc dolárov.
Podľa údajov portálu Coinmarketcap mal globálny trh s kryptomenami k 13. augustu hodnotu 4,1 bilióna dolárov. Z toho na bitcoin pripadlo 2,4 bilióna dolárov (58,4 percenta) a na ethereum 565 miliárd dolárov (14 percent).