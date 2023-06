V piatok večer šéf ruských žoldnierov Jevgenij Prigožin obvinil ruskú armádu z útoku na vojakov svojej Wagnerovej skupiny. Podľa jeho slov ruská armáda zabila veľký počet jeho bojovníkov v leteckom útoku. Skutok nemá ostať nepotrestaný.

J. Prigožin už dlhšie kritizuje ruské vojenské velenie, vrátane ministra obrany Sergeja Šojgu a hlavného generála Valeryho Gerasimova z nekompetentnosti a nedodávania zbraní pre jeho skupinu.

J. Prigožin zdôrazňuje, že nejde o vojenský prevrat, ale o „pochod za spravodlivosť“. Domáce politické vedenie ho naopak obviňuje z „ozbrojeného povstania“ a posilňuje vojenskú ochranu moskovských inštitúcií.

Podľa posledných informácií súkromná armáda J. Prigožina v noci opustila Ukrajinu a smerovala na Rostov na Done, mesto v južnom Rusku. „Práve teraz sme prekročili všetky hraničné body s Ukrajinou. Pohraničníci nás pozdravili a objali našich bojovníkov. Teraz vstupujeme do Rostova,“ povedal. "Ak sa nám niekto postaví do cesty, všetko zničíme!"

„Zlo, ktoré prinieslo vojenské vedenie krajiny, sa musí zastaviť. Tí, ktorí dnes zničili našich chlapcov a zničili životy mnohých desiatok tisíc našich vojakov, budú potrestaní," povedal Prigožin. „Je nás 25-tisíc a ideme vyriešiť, prečo je v krajine taký chaos," dodal.

J. Prigožin povedal, že ruské ministerstvo obrany si vymyslelo falošné zámienky, aby oklamalo V. Putina, aby napadol Ukrajinu, a povedal, že Moskva sa mohla vojne úplne vyhnúť. Tvrdil, že Rusko nečelilo žiadnej bezprostrednej hrozbe zo strany Ukrajiny, keď Putin minulý rok začal s rozsiahlou inváziou, a obvinil najvyšších predstaviteľov armády z klamania prezidenta pre svoj vlastný osobný prospech.

V rozhovore s miestnym novinárom minulý mesiac chválil výkon ukrajinskej armády a opovrhoval cieľmi „denacifikácie a demilitarizácie“, ktoré V. Putin a najvyšší predstavitelia Kremľa použili na ospravedlnenie vojny. „Ako sme to demilitarizovali? Vlastne sme to militarizovali,“ povedal. „Teraz je to jedna z najsilnejších armád“.

„Podľa môjho názoru je to Wagnerov koniec,“ , povedala Tatjana Stanovajová, zakladateľka spoločnosti R.Politik, politickej poradenskej firmy povedala. „Systém už nemôže ďalej tolerovať jeho aktivitu“.