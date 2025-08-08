Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite. Pilotná fáza programu Cyber Intelligence Extension Program (CIEP) umožní spoluprácu verejných a súkromných organizácií a efektívne zdieľanie informácií o kybernetických hrozbách.
CIEP vytvára príležitosti pre priame interakcie v reálnom čase s operačnými tímami Europolu. Takéto verejno-súkromné partnerstvá sú podľa expertov kľúčové pre zmierňovanie rizík v rýchlo sa meniacom prostredí kybernetických hrozieb. Vo výsledku môžu urobiť Európu bezpečnejším miestom.
Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Europol je centrom združovania ľudskej expertízy, dát aj konkrétnych prípadov, ktorého cieľom je zefektívniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti kriminalite.