Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjadril v telefonáte s ruským vodcom Vladimirom Putinom podporu mierového procesu na Ukrajine za účasti všetkých strán. Prezidentova kancelária pripomenula, že Ankara sa od začiatku vojny usiluje o spravodlivý mier a trvalé riešenie konfliktu.
Turecko udržiava kontakty s Moskvou aj Kyjevom a od mája hostilo tri kolá mierových rokovaní. Ankara pritom opakovane zdôrazňuje potrebu ochrany územnej celistvosti Ukrajiny. Na rozdiel od západných krajín neuvalila sankcie na Rusko.
Do diskusie sa zapojil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý telefonoval prezidentovi Erdoganovi. Hovorili o príspevku Turecka k mierovému procesu ako významného člena aliancie a o možných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.