Trhové ceny elektriny a zemného plynu minulý týždeň vzrástli. Elektrina sa vrátila nad „magickú“ stoeurovú hranicu, kým plyn zotrváva nad 30 eurami za megawatthodinu.

Elektrina s budúcoročnou dodávkou na Slovensko sa v piatok 22. augusta predávala za 101 eur za megawatthodinu, čo značí jej zdraženie o štyri eurá v porovnaní s pondelkom, ukazujú údaje pražskej burzy PXE.

Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 34 eur za megawatthodinu, pričom na začiatku uplynulého týždňa sa predával za 31 eur.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Lacnejšie energie aj pre Slovensko. Elektrina konečne klesla pod „magickú“ hranicu