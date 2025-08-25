Trhové ceny elektriny a zemného plynu minulý týždeň vzrástli. Elektrina sa vrátila nad „magickú“ stoeurovú hranicu, kým plyn zotrváva nad 30 eurami za megawatthodinu.
Elektrina s budúcoročnou dodávkou na Slovensko sa v piatok 22. augusta predávala za 101 eur za megawatthodinu, čo značí jej zdraženie o štyri eurá v porovnaní s pondelkom, ukazujú údaje pražskej burzy PXE.
Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 34 eur za megawatthodinu, pričom na začiatku uplynulého týždňa sa predával za 31 eur.