Miliardár Elon Musk údajne odstupuje od plánov na založenie vlastnej politickej strany a spojencom tvrdí, že sa chce sústrediť na podnikanie.
Musk predstavil stranu Amerika v júli po verejnej hádke so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.
Najbohatší človek sveta sa v poslednom čase čiastočne sústredil na udržiavanie vzťahov s viceprezidentom J. D. Vanceom a ľuďom vo svojom okolí povedal, že založenie politickej strany by vzťah poškodilo.
Musk vynaložil vlani stovky miliónov dolárov na prezidentskú kampaň Donalda Trumpa, ktorý šéfa spoločností Tesla a SpaceX vymenoval do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), s cieľom znížiť vládne výdavky.
Z vedenia DOGE ale Musk v máji odišiel a dostal sa do sporu s Trumpom.