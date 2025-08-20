Miliardár Elon Musk údajne odstupuje od plánov na založenie vlastnej politickej strany a spojencom tvrdí, že sa chce sústrediť na podnikanie.

Musk predstavil stranu Amerika v júli po verejnej hádke so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.

Najbohatší človek sveta sa v poslednom čase čiastočne sústredil na udržiavanie vzťahov s viceprezidentom J. D. Vanceom a ľuďom vo svojom okolí povedal, že založenie politickej strany by vzťah poškodilo.

Musk vynaložil vlani stovky miliónov dolárov na prezidentskú kampaň Donalda Trumpa, ktorý šéfa spoločností Tesla a SpaceX vymenoval do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), s cieľom znížiť vládne výdavky.

Z vedenia DOGE ale Musk v máji odišiel a dostal sa do sporu s Trumpom.

Ďalšie dôležité správy

WA 73 archív Washington - na archívnej snímke z 11. februára 2025 miliardár Elon Musk gestikuluje počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone. Americký miliardár a poradca prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk v sobotu 5. apríla prostredníctvom videolinky hovoril na kongrese talianskej pravicovo-populistickej strany Liga vo Florencii. Počas rozhovoru vyjadril nádej, že v budúcnosti bude obchod medzi Spojenými štátmi a Európou úplne voľný
Neprehliadnite

Elon Musk založil „Ameriku“ a stiahol nadol akcie Tesly