Americký miliardár Elon Musk v piatok večer oznámil, že jeho startup xAI, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou, kúpil aj jeho sociálnu sieť X, predtým známu ako Twitter, za 33 miliárd dolárov bez dlhov. Transakcia sa uskutočňuje len vo forme akcií.

Transakcia, ktorú Musk oznámil na sieti X, konsoliduje dve z jeho početných portfóliových spoločností, medzi ktoré patrí aj automobilka Tesla a vesmírna agentúra SpaceX, a potenciálne by mu mohla uľahčiť tréning jeho modelu umelej inteligencie známeho ako Grok. Vrátane dlhu vo výške 12 miliárd dolárov má transakcia hodnotu 45 miliárd dolárov.

„Voľba čiastky 45 miliárd dolárov nie je náhodná,“ povedal pre agentúru Reuters Gil Luria, analytik spoločnosti D.A. Davidson & Co. „Je to o miliardu dolárov viac, ako stálo prevzatie Twitteru do súkromných rúk v roku 2022,“ povedal a dodal, že Musk sa teraz môže podeliť o hodnotu xAI so spoluinvestormi Twitteru.

Musk uviedol, že hodnota zlúčeného subjektu dosiahne 80 miliárd dolárov. „Budúcnosť xAI a X je vzájomne prepojená,“ napísal Musk. „Dnes oficiálne robíme krok k prepojeniu údajov, modelov, výpočtovej techniky, distribúcie a talentov.“

Hovorcovia spoločností X a xAI na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovali. Niektoré podrobnosti transakcie sú stále nejasné, napríklad to, či investori transakciu schválili alebo ako budú odškodnení.

Musk založil xAI pred necelými dvoma rokmi. Spoločnosť nedávno získala šesť miliárd dolárov v kole financovania od investorov, čo ju ocenilo na 40 miliárd dolárov, uviedli už skôr zdroje agentúry Reuters.

Americký sudca v piatok okrem iného zamietol Muskovu žiadosť o zamietnutie žaloby, v ktorej tvrdí, že podviedol bývalých akcionárov Twitteru tým, že príliš dlho otáľal so zverejnením svojej počiatočnej investície do spoločnosti.

Musk, najbohatší muž sveta, medzitým upevňuje svoju moc aj vo Washingtone, a to ako šéf takzvaného Ministerstva pre efektívnosť vlády (DOGE), ktoré dohliada na snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa o znižovanie výdavkov federálneho rozpočtu.