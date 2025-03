Americký miliardár Elon Musk odsúdil údajné „zneužitie súdneho systému“ vo Francúzsku, kde krajne pravicovej političke Marine Le Penovej na päť rokov zakázali politickú činnosť. Musk varoval, že verdikt vyvolá „spätnú reakciu“ ako v prípade „útokov súdov“ proti staronovému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.

„Keď radikálna ľavica nemôže zvíťaziť prostredníctvom demokratického hlasovania, zneužíva súdny systém na väznenie svojich oponentov. To je ich modus operandi na celom svete,“ napísal Musk na sociálnej sieti.

Rozhodnutím súdu v Paríži sú ohrozené politické ambície Mariny Le Penovej, ktorá prejavila záujem kandidovať v roku 2027 v prezidentských voľbách, pričom v prieskumoch verejnej mienky je dlhodobo na prvom mieste. Jej kandidatúra bude možná iba v prípade, že uspeje s odvolaním.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.



This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp