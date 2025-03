Budúcnosť Americkej poštovej služby (USPS) je neistá. Jej generálny poštmajster Louis DeJoy nedávno rezignoval a americký prezident Donald Trump spolu s Elonom Muskom nevylúčili privatizáciu. Odbory zastupujúce poštových pracovníkov sa proti tomuto návrhu ostro ohradili a po celej krajine zorganizovali protesty.

Hoci odborové zväzy podporujú snahy o modernizáciu služieb vrátane tých, ktoré inicioval L. DeJoy, ich lídri varujú, že umožniť súkromným spoločnostiam prevádzkovať americkú poštu by v konečnom dôsledku poškodilo bežných občanov. Najhoršie by tento krok zasiahol približne 51 miliónov ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach, ktorí sú od poštovej služby závislí. „Je to hrozný nápad pre každého, komu poskytujeme služby,“ citoval magazín Fortune prezidenta Národnej asociácie listových doručovateľov Brian L. Renfroea.

Osud USPS bude závisieť od toho, kto sa stane novým generálnym poštmajstrom. Rada guvernérov americkej poštovej služby si už na pomoc prizvala globálnu konzultačnú firmu, aby jej pomohla vybrať v poradí 76. riaditeľa.