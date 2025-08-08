Taliansko schválilo nové dotácie za takmer 600 miliónov eur na nákup elektromobilov. Podmienkou pre získanie podpory je zošrotovať auto so spaľovacím motorom s emisnou normou Euro 5 a nižšou.
Ministerstvo ministerstvo životného prostredia a energetiky poskytne na nákup elektromobilu až 10-tisíc eur jednotlivcom a až 20-tisíc eur malým firmám. Príspevok môže pokryť až 30 percent kúpnej ceny elektromobilu.
Rím bude program financovať z fondu Európskej únie na obnovu ekonomík zasiahnutých koronavírusovou krízou. Dotácie budú obmedzené na jednotlivcov a firmy vo väčších mestských oblastiach s cieľom znížiť znečistenie a zlepšiť kvalitu ovzdušia.
Dopyt po elektromobiloch v Európe zaostáva za očakávaniami, najmä pre ich vysokú obstarávaciu cenu a nedostatok dobíjacích staníc. V Taliansku sa automobily s čisto elektrickým pohonom v júni na celkovom predaji nových osobných vozidiel podieľali šiestimi percentami, zatiaľ čo v celej Európskej únii to bolo viac ako 15 percent.