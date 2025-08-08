Taliansko schválilo nové dotácie za takmer 600 miliónov eur na nákup elektromobilov. Podmienkou pre získanie podpory je zošrotovať auto so spaľovacím motorom s emisnou normou Euro 5 a nižšou.

Ministerstvo ministerstvo životného prostredia a energetiky poskytne na nákup elektromobilu až 10-tisíc eur jednotlivcom a až 20-tisíc eur malým firmám. Príspevok môže pokryť až 30 percent kúpnej ceny elektromobilu.

Rím bude program financovať z fondu Európskej únie na obnovu ekonomík zasiahnutých koronavírusovou krízou. Dotácie budú obmedzené na jednotlivcov a firmy vo väčších mestských oblastiach s cieľom znížiť znečistenie a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Dopyt po elektromobiloch v Európe zaostáva za očakávaniami, najmä pre ich vysokú obstarávaciu cenu a nedostatok dobíjacích staníc. V Taliansku sa automobily s čisto elektrickým pohonom v júni na celkovom predaji nových osobných vozidiel podieľali šiestimi percentami, zatiaľ čo v celej Európskej únii to bolo viac ako 15 percent.

AZ24 archív Hannover- Na archívnej snímke z 27. septembra 2022 symbol, ktorý označuje parkovacie miesto pri nabíjacej stanici pre elektromobily v nemeckom meste Hannover. Dopyt po elektromobiloch v Nemecku naďalej rastie. V apríli úrady zaregistrovali viac ako 45.500 nových vozidiel s čisto batériovým pohonom, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 54 %. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 27.09.2022, Niedersachsen, Hannover: Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos.
