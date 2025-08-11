Trhové ceny zemného plynu minulý týždeň klesli, kým ceny elektriny zostali viac-menej nezmenené, čo znamená, že elektrickej energii sa naďalej nedarí „spadnúť“ pod „magickú“ stoeurovú hranicu.
Elektrina s budúcoročnou dodávkou na Slovensko sa v piatok 8. augusta predávala za 101 eur za megawatthodinu, pričom od minulého pondelka zlacnela iba o jedno euro, vyplýva z údajov pražskej burzy PXE.
Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 32 eur za megawatthodinu a v porovnaní so začiatkom minulého týždňa bol lacnejší o dve eurá.