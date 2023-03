Spojené štáty americké sa pravdepodobne tento rok prepadnú do recesie a budú čeliť vysokej inflácii ešte aj v roku 2024. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Národnej asociácie podnikových ekonómov (National Association for Business Economics, NABE).

Viac ako dve tretiny respondentov v prieskume, ktorý sa koná raz za šesť mesiacov, predpovedali, že miera inflácie v USA na konci tohto roka zostane nad hranicou 4 percent.

Podľa väčšiny z nich ekonomika USA tento rok pravdepodobne skĺzne do recesie. Rozchádzajú sa však v názore na to, kedy sa recesia začne, aj keď sa už len 5 percent respondentov domnieva, že USA sú v súčasnosti (v 1. štvrťroku 2023) uprostred recesie. To je „oveľa menej“ než 19 percent pri predchádzajúcom prieskume vlani v auguste, uviedla prezidentka NABE Julia Coronadová vo vyhlásení.

Fed reaguje na rastúcu infláciu

Americká centrálna banka (Fed) minulý týždeň zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,75 percenta až 5 percent v snahe vyrovnať sa s rastúcou infláciou, ktorá minulý rok dosiahla najvyššiu úroveň za celé desaťročia.

Medziročný rast spotrebiteľských cien sa síce vo februári 2023 mierne spomalil na 6 percent, ale udržal sa výrazne nad dlhodobým cieľom Fedu, ktorým je inflácia na úrovni 2 percent.

Na prieskume sa zúčastnilo 217 členov NABE a uskutočnil sa medzi 2. a 10. marcom, uviedla organizácia vo vyhlásení.