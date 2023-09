Najrýchlejšie rastúca ekonomika sveta je na ceste poskočiť do roku 2028 o viac ako 100 percent najmä vďaka ziskom z produkcie a exportu ropy, uvádza portál CNBC. Predpokladá sa, že Guyana, krajina v Južnej Amerike s približne 800-tisíc obyvateľmi, porastie do konca tohto roka o 38 percent, čo je podľa nedávnych predpovedí Medzinárodného menového fondu (MMF) „extrémne rýchle“ tempo rastu HDP.



Fond nie je vo svojom optimizme jediný. BMI, výskumná jednotka Fitch Solutions, je takisto toho názoru, že „Guyana tento rok zaznamená explozívny rast,“ povedal jej vedúci oddelenia rizika krajín Latinskej Ameriky Andrew Trahan. Očakáva, že reálny HDP v Guyane v najbližších piatich rokoch vzrastie približne o 115 percent.



BMI predpokladá, že produkcia ropy v Guyane vyskočí z približne 390-tisíc barelov denne v tomto roku na viac ako milión do roku 2027, keďže konzorcium vedené spoločnosťou ExxonMobil otvára v krajine nové polia v bloku Stabroek pri atlantickom pobreží. ExxonMobil odhaduje, že sa tam nachádza 11 miliárd barelov ropy.



„Rast Guyany bol a bude poháňaný rýchlou expanziou ťažby ropy po sérii nálezov v posledných rokoch,“ povedal A. Trahan s tým, že vyššia produkcia ropy podporí čistý export Guyany.

Trajektória bude pokračovať

Krajina zaznamenala v roku 2022 rast HDP o 62,3 percenta, čo je podľa MMF najviac na svete. Pod jej rozvoj v neropnom sektore sa podpísali investície do dopravy, bývania a zvyšovania ľudského kapitálu. Správa MMF zdôraznila, že dobre fungujú aj sektory poľnohospodárstva, baníctva a ťažby v Guyane.



„Vidíme, že tento mohutný rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, keďže produkcia ropy neustále rastie, pričom reálny HDP medzi rokmi 2022 a 2028 vzrastie zhruba o 115 percent,“ dodal A. Trahan.



Guyana sa rýchlo rozrástla z jednej z najchudobnejších karibských krajín na ekonomiku „vykazujúcu výnimočný rast,“ povedala členka think-tanku Chatham House Valerie Marcelová. Trajektória rastu bude pokračovať, ale to bude závisieť od politickej stability krajiny a vysokých cien ropy, myslí si. „Postupom času budú ceny ropy dosť volatilné a nakoniec zostanú nízke. Preto je mimoriadne dôležité, aby Guyana diverzifikovala svoju ekonomiku,“ dodala V. Marcelová.



Podobne BMI menuje významné politické riziká. „Guyana je krajina s históriou hlbokých rozporov medzi jej indo- a afro-guyanským obyvateľstvom a zápasí s korupciou a organizovaným zločinom,“ dodal A. Trahan. Prílev ziskov z ropy by podľa neho mohol prehĺbiť rozdiely.