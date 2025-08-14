Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie v druhom štvrťroku vzrástla iba veľmi mierne, vyplýva z údajov štatistického úradu Eurostat.

Hrubý domáci produkt sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medzikvartálne o 0,1 percenta v eurozóne a o 0,2 percenta v EÚ.

V medziročnom porovnaní sa sezónne upravený HDP zvýšil v eurozóne o 1,4 percenta a v EÚ stúpol o 1,6 percenta.

HDP
Zdroj: Eurostat

Najväčší rast hrubého domáceho produktu zaznamenalo Írsko (16,2 percenta). Nasledovali Cyprus (3,3 percenta), Litva (tri percentá), Španielsko (2,8 percenta), Portugalsko (1,9 percenta), Holandsko (1,5 percenta), Belgicko (jedno percento), Slovinsko (0,8 percenta), Francúzsko (0,7 percenta), Slovensko (0,6 percenta), Estónsko (0,5 percenta), Fínsko (0,5 percenta), Nemecko (0,4 percenta) a Taliansko (0,4 percenta).

Ďalšie dôležité správy

Malo to byť jednoduchšie, no výsledok je opačný. Regulačný rámec EÚ sa zväčšuje
Neprehliadnite

Inflácia v eurozóne zostala v júli stabilná a splnila cieľ ECB