Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie v druhom štvrťroku vzrástla iba veľmi mierne, vyplýva z údajov štatistického úradu Eurostat.
Hrubý domáci produkt sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medzikvartálne o 0,1 percenta v eurozóne a o 0,2 percenta v EÚ.
V medziročnom porovnaní sa sezónne upravený HDP zvýšil v eurozóne o 1,4 percenta a v EÚ stúpol o 1,6 percenta.
Najväčší rast hrubého domáceho produktu zaznamenalo Írsko (16,2 percenta). Nasledovali Cyprus (3,3 percenta), Litva (tri percentá), Španielsko (2,8 percenta), Portugalsko (1,9 percenta), Holandsko (1,5 percenta), Belgicko (jedno percento), Slovinsko (0,8 percenta), Francúzsko (0,7 percenta), Slovensko (0,6 percenta), Estónsko (0,5 percenta), Fínsko (0,5 percenta), Nemecko (0,4 percenta) a Taliansko (0,4 percenta).