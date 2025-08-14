Slovenská ekonomika by sa mohla od leta postupne zotavovať, tvrdí Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank po rýchlom odhade Štatistického úradu za 2. štvrťrok tohto roku. Prudší rast však nečaká – fiškálna konsolidácia zhorší situáciu domácností a koncom roka ju môže pribrzdiť nový balík opatrení na budúci rok. Tempo rastu dosiahlo dno v 2. kvartáli a do konca roka by mohlo zrýchliť k 1 percentu, aj vďaka priaznivejšiemu bázickému efektu.
Zníženie amerických ciel na európske autá by od jesene mohlo pomôcť automobilkám, no produkcia pre USA zostane nižšia než vlani. Ekonomiku majú podporiť nižšie úroky, mierne oživenie investícií a reštart verejných investícií.
Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne upozorňuje, že vláda pripravuje konsolidačný balík pre budúci rok vo výške viac ako 2 miliardy eur, čo bude ekonomiku brzdiť.
HDP v stálych cenách v 2. štvrťroku stúpol medziročne o 0,4 percenta, po sezónnom očistení o 0,6 percenta, medzikvartálne o 0,1 percenta.