Zisky z akciového trhu zohrávajú kľúčovú úlohu pri stimulácii spotrebiteľských výdavkov nielen v USA, ale aj globálne. Zatiaľ čo americké domácnosti s vysokými príjmami zvýšili svoje výdavky o 12 percent v priebehu roka do septembra 2024, menej majetné vrstvy boli naopak nútené obmedziť spotrebu.

„Hoci mzdy v danom období rástli rovnomerne naprieč všetkými príjmovými skupinami, zisky z akcií podčiarkujú rastúci rozdiel medzi bohatými a chudobnými,“ uviedol Conor Sen, zakladateľ Peachtree Creek Investments, pre agentúru Bloomberg.

Poukázal na to, že vlastníctvo akcií je vysoko koncentrované: desať percent najbohatších amerických domácností kontroluje až 87 percent trhu. „To vysvetľuje, prečo spotrebitelia naďalej udržiavajú vysokú úroveň výdavkov, aj keď mnohí Američania zostávajú skeptickí voči stavu ekonomiky,“ dodal Sen.

Ekonomika naviazaná na akciový trh

Americký hospodársky rast v roku 2024 dosiahol 2,8 percenta po úprave o infláciu, pričom až dve tretiny tvorila spotreba domácností. Najväčší podiel na tomto raste mali najmajetnejší spotrebitelia, ktorí stáli za takmer polovicou všetkých výdavkov. To motivovalo firmy, najmä v oblasti leteckej dopravy, luxusného tovaru a zábavy, aby sa orientovali na prémiových zákazníkov.

Táto závislosť od bohatých klientov však vyvoláva obavy, že prípadný pokles akciových trhov by mohol ohroziť stabilitu najväčšej svetovej ekonomiky. „Na rozdiel od kolapsu bývania v roku 2008 by prepad akciového trhu nevyústil do systémovej finančnej krízy. Mohol by však rozkývať trh práce, podporiť vlnu prepúšťania a zvýšiť nezamestnanosť, čím by sa ekonomika mohla prepadnúť do recesie,“ podotkol Sen.

Podľa neho by ekonomický útlm mohol byť katalyzátorom spravodlivejšieho oživenia. Nižšie ceny akcií by mohli vytvoriť priestor na zníženie úrokových sadzieb, čo by zlacnilo úvery a podporilo trh s nehnuteľnosťami. Oživenie domáceho dopytu a vyššia spotreba strednej vrstvy by následne priniesli širšie ekonomické výhody, ktoré súčasný akciový boom neposkytuje.