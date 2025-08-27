Indikátor ekonomického sentimentu vzrástol druhý mesiac po sebe a dostal sa na úroveň 100,6 bodu. Optimistickejšie hodnotenia priniesli priemysel, služby a stavebníctvo, obchodu a spotrebiteľom nálada klesla.
Štatistický úrad uviedol, že indikátor vzrástol medzimesačne o 3,8 bodu. Oproti minulému roku je však nižší o 3,8 bodu a zaostáva aj za dlhodobým priemerom o 5,4 bodu.
V priemysle indikátor dôvery stúpol o 6 bodov na hodnotu 3. Vývoj podporili očakávania vyššej produkcie, rast objednávok a nižšie zásoby. Najväčší optimizmus je vo výrobe dopravných prostriedkov a v chemickom priemysle.
Služby zaznamenali zlepšenie podnikateľskej situácie a očakávajú rast dopytu, najmä vo finančných a poisťovacích službách či v odborných a technických činnostiach. Indikátor dosiahol hodnotu 3.
Obchod naopak klesol o 2,7 bodu na úroveň 6,3. Pesimizmus prevláda najmä v predaji motorových vozidiel a v nešpecializovanom maloobchode. Stavebníctvo si polepšilo o 0,5 bodu na -6, keď podnikatelia hodnotili úroveň objednávok ako dostatočnú.
Spotrebiteľská dôvera sa prehĺbila na -24,4 bodu, čo je najnižšia hodnota od marca 2023. Ľudia sa viac obávajú o finančnú situáciu domácností a nezamestnanosť, nepatrne optimistickejšie vnímajú ekonomiku a úspory.