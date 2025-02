Európska centrálna banka je pripravená dať talianskej UniCredit zelenú na vybudovanie podielu v nemeckom rivalovi Commerzbank. To by mohlo pripraviť pôdu pre najväčšiu cezhraničnú bankovú dohodu v Európe od globálnej finančnej krízy v roku 2008.

ECB pravdepodobne začiatkom marca dokončí analýzu kúpy podielu v Commerzbank vo výške 29,9 percent bankou UniCredit. Tým sa pripraví pôda na schválenie kúpy koncom mesiaca. Nedávna analýza expertov ECB pre dohľad, ktorá zahŕňala rôzne scenáre hodnotenia solídnosti bánk, bola pozitívna.

Riaditeľ UniCredit Andrea Orcel vlani šokoval nemecký bankový sektor aj politikov, keď v septembri získal priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 percent. Neskôr ho ešte zvýšil na 18,5 percent prostredníctvom derivátov, pričom uviedol, že jeho ambíciou je prevziať nemeckého veriteľa napriek odporu vlády v Berlíne.

Koncom minulého roka UniCredit požiadala ECB o schválenie podielu v Commerzbank až do výšky 29,9 percent. V prípade súhlasu, by sa odstránila významná regulačná prekážka na ceste k prevzatiu banky. Nemecko sa však snaží zmariť snahy o prevzatie Commerzbank, keďže UniCredit investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov a Berlín sa obáva, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.

Orcel naznačil, že je potrebná podpora zo strany nemeckej vlády na úplné prevzatie Commerzbank, ktorá označila jeho snahy za nepriateľské. Hlavnou prekážkou prevzatia je absencia spoločného systému ochrany vkladov a prekážky v pohybe kapitálu v eurozóne. Claudia Buchová, predsedníčku Rady pre dohľad ECB, a prezidentka banky Christine Lagardová sú však naklonené cezhraničným bankovým fúziám. Argumentujú, že európski veritelia sú príliš malí a zameraní na domáce trhy, aby mohli konkurovať americkým rivalom.

ECB ako hlavný bankový dohľad v eurozóne môže zastaviť veľké investície do bánk na základe niekoľkých kritérií, ako je finančná sila kupujúceho a povesť manažérov. Rozhodnutie orgánov pre dohľad musí byť potvrdené aj Radou guvernérov, ktorej predsedá Lagardová.

Commerzbank začiatkom januára uviedla, že plánuje zrušiť 3 900 pracovných miest, čo by jej malo pomôcť dosiahnuť ambicióznejšie ciele v oblasti zisku a odvrátiť snahy UniCredit o prevzatie.