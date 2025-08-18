Spojené štáty a Čína sústreďujú viac než polovicu svetového osobného bohatstva – dokopy 54 percent. Európa drží iba približne 22 percent, pričom dominuje päť najväčších ekonomík. Podľa správy UBS Global Wealth Report 2025 dosiahlo bohatstvo ku koncu roka 2024 hodnotu 471 biliónov dolárov (435 biliónov eur). Najväčší podiel majú Spojené štáty s takmer 35 percentami (150,9 bilióna eur), za nimi nasleduje Čína s necelými 20 percentami (84,2 bilióna eur). Japonsko je tretie so 4,5 percenta (19,7 bilióna eur).
Európa vrátane Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska a Turecka sa podieľa 22,3 percentami. Najväčší európsky podiel majú Briti s 3,84 percenta, nasledovaní Nemeckom s 3,76 percenta a Francúzskom s 3,3 percenta. Taliansko s 2,25 percenta a Španielsko s 1,95 percenta dopĺňajú prvú päťku, ktorá presne kopíruje päť najväčších ekonomík regiónu.
Ich spoločný podiel predstavuje 15,1 percenta globálneho bohatstva, čo je stále menej než samotná Čína. Nad hranicou jedného percenta sa nachádzajú ešte Holandsko (1,14 percenta) a Švajčiarsko (1,04 percenta). V absolútnych číslach disponuje Spojené kráľovstvo osobným bohatstvom v objeme 16,7 bilióna eur, Nemecko 16,4 bilióna eur a Francúzsko 14,3 bilióna eur. Žiadna ďalšia európska krajina neprekračuje hranicu desať biliónov.
Treba zdôrazniť, že tieto čísla zobrazujú celkové národné bohatstvo, nie majetok na obyvateľa, upozorňuje web Euronews. Vyšší podiel spravidla zodpovedá veľkosti ekonomiky – presne ako v prípade piatich najväčších krajín Európy. Spojené štáty kombinujú vysoké bohatstvo na dospelého s veľkou populáciou, kým Čína vďačí za vysoký podiel najmä početnosti obyvateľstva.
Definícia bohatstva zahŕňa hodnotu finančných aktív a reálnych aktív, predovšetkým bývania, po odrátaní dlhov. Zahŕňajú sa aj súkromné dôchodkové fondy, nie však nároky na štátne penzie. V prevažnej väčšine európskych krajín medzi rokmi 2023 a 2024 bohatstvo na dospelého vzrástlo, no v niektorých štátoch došlo k poklesu.