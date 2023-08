Európske zásobníky plynu sú približne dva mesiace pred začiatkom vykurovacej sezóny naplnené takmer na maximum. Ako referuje spravodajský web CNN, vyplýva to z údajov Aggregated Gas Storage Inventory.

Vo väčšine európskych krajín je kapacita zásobníkov už na 90 percent, pričom zariadenia v Španielsku sú plné na 100 percent, v Spojenom kráľovstve na 98 percent a v Nemecku na 92 percent.

V celej Európskej únii je priemer 91,05 percenta kapacity, keďže blok sa snaží ukončiť svoju závislosť od ruskej energie. EÚ si stanovila cieľ 90 percent kapacity do 1. novembra, aby sa vyhla „naháňačke“ za zásobami počas zimných mesiacov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok v príspevku na platforme X, predtým známej ako Twitter, uviedla, že kroky na zabezpečenie dodávok sú „v značnom predstihu“. „Pomôže nám to byť túto zimu v bezpečí. Spoločne si odvykáme od ruského plynu. A paralelne pracujeme na rozmanitejších dodávkach energie do budúcnosti,“ poznamenala.

