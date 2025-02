Realitné spoločnosti v Dubaji súperia o záujem kupcov z Európy, Ázie a Ameriky a ponúkajú im čoraz extravagantnejšie nehnuteľnosti. Developeri pridávajú do ponuky ďalšie luxusné vily a penthousy, ktoré majú súkromné kiná, wellness centrá či výťahy priamo v rezidenciách.

Ceny týchto nehnuteľností sa pohybujú od 60 do viac ako 120 miliónov dolárov. V honbe za kupcami idú developeri do extrémov a snažia sa splniť každé želanie – jeden napríklad dopravil obrovskú sklenenú stenu cez pol sveta, aby nový majiteľ získal dokonalý výhľad na more. Iný klient si objednal pohyblivú podlahu v bazéne, ktorá sa pri spoločenských udalostiach zdvíha a splýva s dlažbou v záhrade. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Hoci sa rast cien na realitných trhoch v mnohých svetových metropolách spomaľuje, Dubaj je výnimkou. Po prudkom zdražení v roku 2021 ceny luxusných domov stúpajú.

Podľa spoločnosti Knight Frank sa v Dubaji minulý rok predalo 435 rezidencií v hodnote nad 10 miliónov dolárov, čím mesto prekonalo New York aj Hongkong. Očakáva sa, že ceny luxusných nehnuteľností v tomto roku vzrastú o ďalších päť percent po tom, čo od roku 2021 už stúpli približne o 67 percent.

Dôvodom záujmu o Dubaj sú aj tak stále priaznivejšie ceny v porovnaní s inými metropolami. Podľa developera Mahdiho Amjada sú ceny za štvorcový meter v Dubaji tretinové oproti New Yorku a pätinové v porovnaní s Londýnom. „Keď porovnáme naše budovy s tými v New Yorku, vidíme, že za rovnakú cenu, alebo dokonca nižšiu, dostanete oveľa viac priestoru, zážitkov a vybavenia,“ uviedol M. Amjad, ktorého firma plánuje tento rok pridať na trh ďalších 100 luxusných domov.

Spoločnosť Henley & Partners odhaduje, že v roku 2024 sa do Spojených arabských emirátov presťahovalo 6 700 milionárov, čo je viac než do akejkoľvek inej krajiny.