Malé a stredné podniky majú byť podľa návrhu ministerstva školstva zapojené do systému duálneho vzdelávania. Má sa preto zaviesť inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania, ktorý schválila vláda.
„Ide o systém na podporu zamestnávateľov, ktorí síce majú záujem mať žiaka s učebnou zmluvou, ale nie sú schopní ju s ním na začiatku štúdia uzatvoriť,“ priblížil rezort. Do systému by sa mal zapojiť agentúrny zamestnávateľ, hostiteľský zamestnávateľ, stredná odborná škola a žiak.
Rezort vysvetlil, že ide o flexibilný spôsob, pri ktorom agentúrny zamestnávateľ zabezpečuje administratívu, zmluvy so školou a koordináciu vyučovania u hostiteľských zamestnávateľov. Tí by sa mali venovať iba poskytovaniu praktického vyučovania, a to aj na kratší čas, podľa dohody s agentúrou, pričom agentúra môže poskytovať žiakovi praktické vyučovanie u viacerých hostiteľských zamestnávateľov v priebehu štúdia.
„Kvalita vzdelávania bude zabezpečená cez príslušnú stavovskú alebo profesijnú organizáciu,“ doplnilo ministerstvo. Systém vznikol na základe požiadaviek aplikačnej praxe najmä malých a stredných podnikov, ktoré sa chcú aktívne zapájať do praktického vyučovania, ale nie sú schopné zvládať administratívne požiadavky.
Novela prináša aj ďalšie zmeny. Do systému duálneho vzdelávania by mohli vstupovať stredné zdravotnícke školy. V rámci spolupráce zamestnávateľov so strednými či s vysokými školami chce rezort ďalej zaviesť nové centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy.
Novela navrhuje aj nové formy praktického vyučovania, napríklad digitálnu odbornú prax. Zaviesť sa má tiež nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
Rezort novelou upravuje aj spoluprácu medzi strednou priemyselnou školou a vysokou školou, kde budú môcť žiaci vykonávať prax pod dohľadom vysokoškolského učiteľa. Účinnosť väčšiny zmien je navrhnutá od januára 2026.