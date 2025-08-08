Svetové ceny potravín v júli vzrástli najvyššie za viac ako dva roky, vyplýva z údajov Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Index cien potravín, ktorý sleduje zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, medzimesačne stúpol o 1,6 percenta na 130,1 bodu – najviac od februára 2023.
Júlový nárast indexu spôsobili najmä stúpajúce ceny mäsa a rastlinných olejov, ktoré boli dostatočne výrazné, aby kompenzovali zlacnenie obilnín, mliečnych výrobkov a cukru.
Ceny mäsa vzrástli o 1,2 percenta a dosiahli nové rekordné maximum, najmä z dôvodu drahšieho hovädzieho a baranieho mäsa a mierneho zdraženia hydiny.
Ceny rastlinných olejov „vyskočili“ o 7,1 percenta na trojročné maximum, pretože vyššie ceny palmového, sójového a slnečnicového oleja vykompenzovali pokles cien repkového oleja.
Obilniny zlacneli o 0,8 percenta na minimá z roku 2020 pre nižšie ceny ciroku a pšenice. Ceny mliečnych výrobkov v júli klesli o 0,1 percenta, zatiaľ čo cukor zlacňuje už päť mesiacov.