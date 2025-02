Politika nového amerického prezidenta spôsobila významný prepad akcií. Analytik Marek Malina varuje, že ďalšie obchodné clá neobídu ani Európu, čo môže vyvolať odvetné opatrenia a prehĺbiť neistotu na finančných trhoch.

Nepriaznivá situácia najviac zasahuje menších investorov, ktorí často podliehajú emocionálnym rozhodnutiam. Odborník im odporúča, aby sa vyhýbali unáhleným investíciám a nealokovali kapitál, ktorý budú potrebovať v blízkej budúcnosti. Zároveň zdôrazňuje význam finančnej rezervy vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov.

Pri investovaní do akcií by obchodníci mali počítať s minimálne päťročným horizontom. Podľa analytika je rozumné držať časť peňazí v nízkorizikových produktoch, ako sú sporiace účty. Varuje ale pred nadmerným konzervativizmom, ktorý by ich mohol pripraviť o potenciálne výnosy.