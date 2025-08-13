Skupina hekerov odcudzila z talianskych hotelov osobné údaje desaťtisícov dovolenkárov či obchodných cestujúcich zozbieraných pri registrácii.
Hekerská skupina Mydocs ponúkla v uplynulých dňoch na takzvanom dark webe na predaj približne 70-tisíc dokumentov potom, čo od júna prenikala do rezervačných systémov luxusných hotelov v Benátkach, Terste, či na ostrove Capri. Získala oskenované pasy, občianske preukazy či iné doklady.
Jedným z „napadnutých“ hotelov je aj štvorhviezdičkový Ca' dei Conti v Benátkach, z ktorého mali hekeri ukradnúť až 38-tisíc dokladov.