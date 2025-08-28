Nálada podnikateľov sa nezmenila, ale dôvera talianskych spotrebiteľov sa zhoršila viac, ako sa očakávalo, podľa talianskeho štatistického úradu Istat.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v auguste znížil na 96,2 bodu z júlových 97,2 bodu. Ekonómovia počítali s poklesom na 96,6 bodu. Zložený index podnikateľskej dôvery zostal v auguste na úrovni 93,6 bodu.
Negatívny vývoj vo výrobnom sektore, stavebníctve a maloobchode vykompenzovalo výrazné zlepšenie nálady v sektore finančných služieb. Index dôvery vo výrobnom sektore v auguste klesol na 87,4 bodu z 87,8 bodu v júli.