Americký prezident Donald Trump vyzval na trestné stíhanie finančníka a filantropa s maďarskými koreňmi Georgea Sorosa a jeho syna Alexandra, odvolávajúc sa na nepodložené tvrdenia, že rodina tajne financovala násilné protesty v Spojených štátoch.
„George Soros a jeho úžasný radikálne ľavicový syn by mali byť obvinení za podporu násilných protestov,“ napísal Trump na sociálnej sieti.
„Nedovolíme šialencom naďalej rozdeľovať Ameriku, nedávajú jej šancu dýchať a byť slobodnou. Soros a jeho skupina psychopatov spôsobili našej krajine veľké škody! Patria medzi nich aj jeho šialení priatelia zo západného pobrežia. Dávajte si pozor, sledujeme vás!“ dodal šéf Bieleho domu.
Príspevok zverejnil po tom, čo denník New York Post prišiel s informáciou, že Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti s niekoľkými ďalšími organizáciami údajne prispeli vyše 20 miliónmi dolárov na financovanie skupín stojacich za protivládnymi protestami vo Washingtone.