Americký prezident Donald Trump na trh uviedol značkový parfum a kolínsku za 211 eur. Názov „Victory 45-47“ má podľa portálu Euronews odkazovať na jeho dve víťazstvá v prezidentských voľbách. Podľa D. Trumpa sú vône stelesnením „víťazstva, sily a úspechu“. „Zaobstarajte si fľaštičku a nezabudnite jednu kúpiť aj blízkym. Užite si ju, bavte sa a vyhrávajte!“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.

Parfumy Victory 45-47 sú dostupné v pánskej aj dámskej verzii. Pánska v sebe nesie nádych kardamónu s jantárovo-drevitým záverom. Dámsky parfum vonia po vanilke a gardénii s „ľahkým gurmánskym dotykom jahody“. Oba flakóny zdobí zlatá soška amerického prezidenta. Nejde o prvú vôňu, ktorú D. Trump vypustil do sveta. Ešte v decembri 2024 propagoval kolekciu „Fight! Fight! Fight!“, teda Bojuj! Bojuj! Bojuj!

Ako sa dalo čakať, jeho najnovší kúsok sa na internete nestretol s pochopením a stal sa terčom posmeškov. „Je to také trápne, že sa to slovami ani nedá opísať,“ napísala jedna z komentujúcich. Nitku na prezidentovi nenechala na sieti X suchá ani skupina Republikáni proti Trumpovi. „Od kryptopodvodov cez pochybné realitné obchody až po telefóny a kolínske vody. Trump nikdy neprestal využívať prezidentský úrad na obohatenie seba a svojej rodiny. Len do toho, MAGA. Skúste obhájiť túto do oka bijúcu korupciu,“ nešetrila kritikou.