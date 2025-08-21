Americký prezident Donald Trump vyčíta svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi, že nedovolil Ukrajine aktívne útočiť proti Rusku, ale iba sa brániť.
Trump v poslednom čase zvýšil úsilie dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, ktorá trvá už tri a pol roka. V predvolebnej kampani sľuboval, že konflikt ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie. V uplynulých mesiacoch ale opakovane pripustil, že nájsť riešenie je komplikovanejšie, než očakával.
„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na územie útočníka. Krivák a hrubo nekompetentný Joe Biden nedovolil Ukrajine ísť do protiútoku, iba sa brániť. Ako to dopadlo?“ napísal Trump na sociálnej sieti.
Zopakoval aj svoje tvrdenie, že ak by bol v predchádzajúcom volebnom období prezidentom on, vojna na Ukrajine by nikdy nevypukla. Súčasne vyjadril očakávanie, že prichádzajú „zaujímavé časy“.