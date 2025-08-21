Americký prezident Donald Trump vyčíta svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi, že nedovolil Ukrajine aktívne útočiť proti Rusku, ale iba sa brániť.

Trump v poslednom čase zvýšil úsilie dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, ktorá trvá už tri a pol roka. V predvolebnej kampani sľuboval, že konflikt ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie. V uplynulých mesiacoch ale opakovane pripustil, že nájsť riešenie je komplikovanejšie, než očakával.

„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na územie útočníka. Krivák a hrubo nekompetentný Joe Biden nedovolil Ukrajine ísť do protiútoku, iba sa brániť. Ako to dopadlo?“ napísal Trump na sociálnej sieti.

Zopakoval aj svoje tvrdenie, že ak by bol v predchádzajúcom volebnom období prezidentom on, vojna na Ukrajine by nikdy nevypukla. Súčasne vyjadril očakávanie, že prichádzajú „zaujímavé časy“.

Na snímke americký prezident Donald Trump počas spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025.
