Americký prezident Donald Trump je pripravený uvaliť tvrdé sankcie na Rusko, ak ruský vodca Vladimir Putin nepristúpi na prímerie s Ukrajinou. Dodal, že nejde o svetovú, ale o ekonomickú vojnu, ktorá by tvrdo zasiahla Rusko.

Prezident USA nedávno odložil avizované sankcie proti Rusku v snahe ukončiť viac než trojročný konflikt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v princípe súhlasil so stretnutím, ruský vodca zatiaľ nie. Kremeľ zdôraznil, že rokovanie sa nepripravuje.

Administratíva Donalda Trumpa dlhodobo presadzuje ekonomické nástroje ako páku proti bojujúcim štátom. V stredu plánuje zvýšiť clá o 25 percent na dovoz z Indie pre jej nákupy ruskej ropy.

Americkí a európski predstavitelia diskutujú o bezpečnostných zárukách pre Kyjev po prípadnej mierovej dohode, od podpory zo vzduchu až po spravodajskú spoluprácu.

Ďalšie dôležité správy

Výbor ministrov Rady Európy (RE) v pondelok predložil Parlamentnému zhromaždeniu RE (PZ RE) kandidátne listiny s menami troch nominantov na funkciu generálneho tajomníka 46-člennej celoeurópskej organizácie.
Neprehliadnite

Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránenie mučeniu