Americký prezident Donald Trump je pripravený uvaliť tvrdé sankcie na Rusko, ak ruský vodca Vladimir Putin nepristúpi na prímerie s Ukrajinou. Dodal, že nejde o svetovú, ale o ekonomickú vojnu, ktorá by tvrdo zasiahla Rusko.
Prezident USA nedávno odložil avizované sankcie proti Rusku v snahe ukončiť viac než trojročný konflikt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v princípe súhlasil so stretnutím, ruský vodca zatiaľ nie. Kremeľ zdôraznil, že rokovanie sa nepripravuje.
Administratíva Donalda Trumpa dlhodobo presadzuje ekonomické nástroje ako páku proti bojujúcim štátom. V stredu plánuje zvýšiť clá o 25 percent na dovoz z Indie pre jej nákupy ruskej ropy.
Americkí a európski predstavitelia diskutujú o bezpečnostných zárukách pre Kyjev po prípadnej mierovej dohode, od podpory zo vzduchu až po spravodajskú spoluprácu.