Rozdiely v americkej ekonomike sa prehlbujú. Najväčšie banky a technologické spoločnosti dokážu napriek clám prezidenta Donalda Trumpa vykazovať výrazné zisky, zatiaľ čo firmy zamerané na bežných spotrebiteľov zápasia s rastúcimi nákladmi.
Hodnota výrobcu čipov pre umelú inteligenciu Nvidia prekonala štyri bilióny dolárov, čo je viac než ročný výkon nemeckej ekonomiky. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite sú na historických maximách. Päť najväčších amerických bánk zaznamenalo v druhom štvrťroku nárast tržieb o 17 percent. HDP USA rástol medzi aprílom a júnom o tri percentá.
Za lesklou fasádou boomu okolo AI a ziskov finančných gigantov sa skrýva vážne spomalenie. Zamrznutý trh práce, stagnujúce bývanie, problémy malých firiem a kolabujúca dôvera spotrebiteľov signalizujú, že americká ekonomika sa triešti. Kým investori bohatnú, robotnícka trieda, ktorá D. Trumpovi zabezpečila návrat do Bieleho domu, trie biedu.
Európske firmy Trumpove clá nezlomili. Ukazujú väčšiu odolnosť, než sa očakávalo
„Priemysel je v recesii. Stavebníctvo je v hlbokej recesii. Doprava, distribúcia aj veľkoobchod takisto. Maloobchod sa drží len tak-tak,“ hovorí hlavný ekonóm Moody’s Analytics Mark Zandi pre The Telegraph. Podľa neho je až tretina americkej ekonomiky dnes de facto v recesii. Najviac trpia sektory, kde pracujú nízkopríjmové skupiny a stredná vrstva.
D. Trump rozštiepil ekonomiku USA na dve časti: Wall Street a Silicon Valley prosperujú, no zvyšok krajiny zaostáva:
- Amerika kapitálu – investičné elity, Wall Street, technologické firmy a veľký biznis sa dostali na výslnie. Tieto subjekty ťažia z politiky podpory AI, daňových úľav, ciel na dovoz a domácich stimulov. Príkladom sú Apple, Nvidia, TSMC, ktorým súčasná administratíva priamo či nepriamo pomáha.
- Amerika práce – robotnícka trieda, malí podnikatelia, výrobcovia a pracovníci v tradičných odvetviach spadajú do recesie. Trumpove clá, reštrikcie v migrácii a obchodné vojny zvýšili náklady, znížili zamestnanosť a ochromili domáci dopyt v sektoroch ako výroba, stavebníctvo, doprava, distribúcia a maloobchod.
„Máme ekonomiku, v ktorej funguje dnes v podstate len jeden dynamický sektor – technologický,“ tvrdí hlavný ekonóm think-tanku Centrum pre ekonomický a politický výskum Dean Baker.
Trump chce dostať Putina na kolená tlakom na Indiu. Prezlečená ruská ropa tečie až do Európy
Najnovšie údaje z trhu práce ukazujú dramatické spomalenie. Namiesto očakávaných 110-tisíc nových pracovných miest v júni ich pribudlo len 73-tisíc. Podľa Bank of America došlo k zníženiu počtu pracovných miest za máj a jún o 258-tisíc, čo je druhý najväčší pokles mimo obdobia recesie, uvádza Fortune. Výrobný sektor od začiatku roka stratil 33-tisíc pracovných miest.
Podľa výpočtov Financial Times dosiahla ekonomika v prvej polovici roka 2025 ročné tempo rastu 1,1 percenta, oproti 2,9 percenta v druhej polovici minulého roka.
D. Trump síce argumentuje, že clá podporia domácu výrobu, no realita je iná. Malé podniky, ktoré nemajú hotovostné rezervy na zvládnutie otrasov, sú najviac zasiahnuté. „Malé firmy sú clami úplne zničené. Znižujú im marže a zároveň vytvárajú veľkú neistotu,“ varuje John Arensmeyer zo združenia Small Business Majority. Očakáva, že mnohé z nich neprežijú do konca roka. Aj americké továrne sú závislé od dovozu kľúčových komponentov – najmä ocele a hliníka – ktoré sú zaťažené 50-percentnými clami.
Situácia sa zhoršuje aj na trhu s bývaním. Predaj nových domov v máji medzimesačne klesol o 13,7 percenta. „Pre spodnú polovicu trhu práce je to veľmi zlá správa,“ uzatvára D. Baker.