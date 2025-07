Americký prezident Donald Trump chce zachovať obmedzenie strategických jadrových zbraní USA a Ruska, ako ich stanovuje zmluva Nový ŠTART, ktorá vyprší vo februári. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej to dnes Trump povedal novinárom, keď opúšťal Biely dom pred cestou do Škótska.

„To nie je dohoda, pri ktorej chcete, aby vypršala. Začíname na tom pracovať,“ uviedol americký prezident. „Keď zrušíte jadrové obmedzenia, je to veľký problém,“ povedal tiež. Bolo to prvýkrát, čo sa takto o dohode od januárového nástupu do funkcie vyjadril.

Nový ŠTART bol podpísaný v roku 2010 v Prahe a je poslednou zvyšnou dohodou o znižovaní počtu jadrových zbraní medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. Stanovuje, že Rusko a Spojené štáty nesmú rozmiestniť viac ako 1 550 strategických jadrových hlavíc na 700 medzikontinentálnych balistických strelách, ponorkách a bombardéroch.

Bývalý americký prezident Joe Biden sa v roku 2021 s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom dohodol na päťročnom predĺžení zmluvy. Trump sa proti predĺženiu vo svojom prvom funkčnom období staval a vyzýval na uzavretie novej dohody, ktorej súčasťou by bola aj Čína, ktorá to ale odmietla.

Putin v roku 2023 podpísal zákon o pozastavení účasti Ruska na zmluve Nový ŠTART a Washington reagoval oznámením, že prestane zdieľať údaje o svojich strategických jadrových zbraniach.

Ako poznamenáva Reuters, americko-ruské vzťahy sú najhoršie za viac ako 60 rokov, za čo čiastočne môžu aj Putinove vyhrážky použitím jadrových zbraní v ruskej vojne proti Ukrajine.