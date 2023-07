Vedieť správne narábať s peniazmi je niekedy náročnou úlohou dokonca aj pre finančných expertov. Pre čerstvých absolventov vysokých škôl to môže byť ešte väčšou výzvou, píše portál CNBC.

Dan Ariely, profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie na Duke University, to vie z vlastnej skúsenosti. Hoci vyučuje na jednej z najlepších univerzít, aj on mal v minulosti problém odolať impulzívnym nákupom najnovších výdobytkov technológie.

Ariely sa často nechal ovplyvniť reklamami na sociálnych sieťach. Veci z e-shopov do košíka vkladal skôr, než sa zamyslel nad tým, ako veľmi danú vec vlastne chce. Dnes zvykne pred nákupom počkať aspoň 48 hodín, vďaka čomu si to vie poriadne premyslieť aj napriek prirodzenej eufórii z kúpy novej veci.

Učiť sa pri nákupoch rozmýšľať je iba jedným zo základných finančných návykov, ktoré Ariely považuje za dôležité. „Podstatou života nie je míňať menej, ale míňať rozumnejšie,“ dodal profesor.

Tu sú štyri najdôležitejšie tipy, ktoré Ariely dáva svojim študentom:

1. Nadšenie z nových vecí rýchlo vyprchá

Čerství absolventi škôl by mali dávať pozor na nákupnú horúčku, ktorá ich môže s príchodom prvej výplaty zachvátiť. Ariely svojim študentom pripomína teóriu hedonickej adaptácie. Tá spočíva v postupnom odznení pozitívnych i negatívnych pocitov vyvolaných určitými životnými udalosťami. Ľudia sa jednoducho pocitovo vždy vrátia na svoju základnú úroveň šťastia.

„Keď si kúpite niečo nové, najprv je to veľmi vzrušujúce, no potom si na to zvyknete. Ak si kúpite novú televíziu, gauč, jedálenský stôl, auto a bicykel v jednom týždni, o mesiac na všetko zabudnete. Ich hedonistický vplyv na kvalitu vášho života bude menší,“ vysvetlil Ariely.

To však neznamená, že by ste si po skončení školy za výplatu nemali dopriať niečo pekné. Kľúčom je urobiť medzi nákupmi časové rozostupy a uvažovať o tom, čo kupujete.

2. Myslite na prítomnosť i budúcnosť

Ariely čerstvých absolventov varuje, aby sa nákupmi nezadlžili. Mladosť je podľa neho ideálny čas na to, aby začali sporiť.

Absolventi by si peniaze mali požičiavať iba v najnutnejšom prípade a nemali sa snažiť žiť takým životným štýlom, ktorý si z výplaty nemôžu dovoliť.

3. Zamyslite sa nad minulými výdavkami

V rámci finančného plánovania je dobré myslieť hlavne na budúcnosť, no podľa Arielyho je dôležitá aj minulosť. V súvislosti s predošlými nákupmi radí zamyslieť sa nad tým, koľko radosti vám priniesli.

Profesor v jednom z výskumov odhalil, že mileniáli (ročníky 1985 až 1995) pociťujú väčšiu radosť z dlhodobých nákupov než z tých impulzívnych. Respondenti boli navyše o desať percent spokojnejší s pravidelnými nákupmi než s jednorazovými výdavkami.

Ariely ľuďom radí, aby sa zamysleli nad svojimi predošlými nákupmi a identifikovali oblasti, kde neúmyselne minuli viac peňazí než pôvodne plánovali. Podľa štúdií ľutovali respondenti najviac víkendové výdavky spojené s neplánovanými spoločenskými akciami. Tie sa často po pripočítaní nákladov na dopravu a jedlo predražia.

4. Buďte na svoje úspory hrdý

Ariely ľuďom odporúča, aby sa tešili aj z nevyhnutných finančných výdavkov či budovania úspor. Dôležité je však nezabudnúť sa za svoju snahu sem-tam odmeniť a kúpiť si niečo pekné na seba alebo sa ísť najesť do reštaurácie či posedieť do baru s kamarátmi.