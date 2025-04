Dolár opäť zlacňuje. K švajčiarskemu franku sa dostal na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov a k euru sa predáva najlacnejšie za tri roky. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, okolo 18: 30 SELČ strácal 0,8 percenta na 100,09 bodu.

Dôveru investorov v americkú menu ako takzvaný bezpečný prístav oslabili colné spory. Čína dnes zvýšila clá na dovoz zo Spojených štátov z 84 na 125 percent. Reagovala tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť clá na čínsky tovar na celkových 145 percent. Ostatným krajinám Trump účinnosť zvýšených ciel na 90 dní pozastavil a v platnosti im nechal len základné desaťpercentné clo.

Analytik Win Thin zo spoločnosti Brown Brothers Harriman v New Yorku uviedol, že oslabenie dolára v posledných týždňoch čiastočne súviselo s obavami z recesie alebo zo zníženia sadzieb americkej centrálnej banky, ale toto už je tak trochu za hranicou. Tvrdí, že zvyčajne by mal v časoch znižovania rizika dolár ako bezpečný prístav získavať, ale v skutočnosti to posilnilo japonský len a švajčiarsky frank, zatiaľ čo je americká mena pod tlakom.

Dolár voči jenu v rovnakom čase vykazoval pokles o 0,4 percenta na 143,90 JPY, voči franku potom odpisoval 0,8 percenta na 0,8178 CHF. Euro malo k americkej mene k dobru 0,8 percenta a predávalo sa za 1,1288 USD.

Dolárový index sa dnes prepadol až na 100,05 bodu, a bol tak najnižšie od apríla 2022. Podľa agentúry Reuters je na ceste k najväčšiemu týždennému poklesu od začiatku marca tohto roka.