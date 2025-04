Dolár posilňuje vďaka zmierneniu napätia okolo možného odvolania šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella a okolo obchodu s Čínou. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, pridáva okolo 17:45 SELČ 0,5 percenta na 99,46 bodu.

Biely dom zvažuje zníženie ciel pre Čínu v snahe zmierniť obchodnú vojnu medzi oboma krajinami, čo posilnilo dolár voči euru a švajčiarskemu franku. K euru si v rovnakom čase pripisuje 0,45 percenta, jednotná európska mena sa predáva za 1,1370 dolára. K franku má k dobru dokonca 0,9 percenta, dolár teraz stojí 0,826 CHF.

Trhy sa tento týždeň potýkali s myšlienkou, že nezávislosť Fedu by mohla byť ohrozená po opakovaných slovných útokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa centrálnej banky Jeroma Powella za to, že od januárového nástupu prezidenta do funkcie neznížil sadzby.

Napriek dnešnému oživeniu sa dolár neobchoduje ďaleko od svojich mnohoročných minim voči euru a švajčiarskemu franku a je aj blízko sedemmesačného minima voči japonskému jenu.

„Myslíme si, že toto bude téma aj do budúcnosti. Budeme svedkami pokračujúcich šokov, ktoré budú vyvíjať tlak na pokles dolára a opakovaných spätných odrazov. Ale opäť platí, že dolár sa nevráti na predchádzajúce maximá,“ uviedol analytik Nicholas Rees zo spoločnosti Monex Europe. „Trhy Donaldovi Trumpovi neveria,“ dodal.