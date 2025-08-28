Ministerka hospodárstva Denisa Saková oznámila, že tok ropy cez Družbu na Slovensko sa vrátil do štandardného režimu. Dodávky sa zastavili 21. augusta po útoku na infraštruktúru. Štát nemusel uvoľniť núdzové zásoby.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že útok Ukrajiny spôsobil vážne škody, ktorých oprava trvala niekoľko dní. Rusko našlo po intenzívnych prácach dočasné riešenie a tok ropy do Maďarska sa obnovil v testovacom režime a v nižších objemoch.
Slovensko má k dispozícii strategické zásoby na 90 dní a rafinérie komerčné rezervy na 10 dní, takže krátkodobý výpadok neohrozil stabilitu trhu.