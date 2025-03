Milióny zákazníkov môžu stratiť súkromie, keďže jeden z popredných poskytovateľov domácich genetických testov 23andMe bankrotuje. Spoločnosť, ktorá otestovala genetický profil viac ako 15 miliónov ľudí, oznámila, že vstúpila do režimu ochrany pred veriteľmi s cieľom nájsť kupca.

Firma uviedla, že ochrana súkromia zákazníkov bude „dôležitým faktorom“, no zároveň podľa The Telegraph pripustila, že sa snaží „maximalizovať hodnotu aktív“. Zástancovia ochrany osobných údajov vyzvali zákazníkov, aby zvážili vymazanie ich údajov, keďže pád akcií spoločnosti vyvolal obavy, že DNA informácie by mohla spoločnosť predať dátovým brokerom alebo využiť na cielenú reklamu. Generálny prokurátor Kalifornie Rob Bonta varoval, že zákazníci by mali zvážiť odstránenie profilov.

23andMe, ktorá počas boomu DNA testovania dosiahla v roku 2021 hodnotu šesť miliárd dolárov, zaznamenala dramatický pokles na súčasných 48 miliónov dolárov. Dopyt po genetických testoch, ktoré odhaľujú pôvod a zdravotné riziká, prudko klesol. Spoločnosť za rok do marca 2024 vykázala stratu 667 miliónov dolárov a ku koncu septembra mala na účtoch iba 127 miliónov dolárov.

Predstavenstvo spoločnosti už trikrát odmietlo ponuku na prevzatie od generálnej riaditeľky a spoluzakladateľky Anne Wojcickiovej. Jej posledná ponuka oceňovala firmu na 2,94 dolára za akciu, teda približne 78 miliónov dolárov, no bola podmienená splnením určitých príjmových cieľov. A. Wojcickiová oznámila rezignáciu a uviedla, že plánuje predložiť novú ponuku na kúpu spoločnosti v rámci predajného procesu.

Predseda predstavenstva Mark Jensen uviedol, že spoločnosť zostáva odhodlaná chrániť údaje zákazníkov a chce byť transparentná v ich ďalšom spracovaní. „Akýkoľvek kupca bude musieť dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa nakladania s údajmi zákazníkov,“ uviedla spoločnosť.

Otázkou zostáva, či prípadný nový vlastník nezmení pravidlá ochrany údajov, čo vyvoláva obavy medzi odborníkmi na súkromie aj samotnými zákazníkmi.