Projekt predaja štátnych dlhopisov pre občanov bude po pilotnom ročníku pokračovať, avizovali minister financií Ladislav Kamenický a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.

Navýšenie ponúkanej hodnoty

„S bankami sme sa dohodli, že tento a budúci rok neprekročí čiastka 500 miliónov eur. Predaj štátnych dlhopisov a finančný medzibankový trh sú totiž spojené nádoby. Nemôžeme siahať na likviditu sektora,“ vysvetlil Bytčánek. Ľudia do dlhopisov investujú najmä peniaze, ktoré by mali inak uložené v bankách. Väčšie odčerpanie likvidity by sa mohlo prejaviť napríklad na úrokových sadzbách hypoték. „V budúcnosti ale nevylučujeme, že finálna hodnota nebude 500 miliónov eur, ale možno miliarda,“ doplnil.

Štát by mal aj v ďalších rokoch ponúkať podobné dlhopisy, kedy bol k dispozícii Investor s dvojročnou a Patriot so štvorročnou splatnosťou. Uvažovať sa ale bude aj o rozšírení ponuky.

Budúcnosť predaja dlhopisov

Možností, ako sa dajú nastaviť podmienky tohto typu cenných papierov, je podľa Kamenického veľa. Poukázal na príklad z Talianska, ktoré nastavilo úročenie podľa toho, ako dlho investor držal dlhopis vo svojom vlastníctve. „Čím dlhšie ho držíte, tým máte vyšší úrok. Je to tiež zaujímavý spôsob, ako motivovať ľudí, aby štátne dlhopisy držali a získavali z nich výnos,“ zhodnotil minister.

V snahe osloviť mladších investorov by sa mal rozšíriť tiež spôsob predaja cenných papierov. „Chceme ísť do elektronického online predaja prostredníctvom mobilnej aplikácie, prípadne prostredníctvom portálu. Ale banky nemôžeme ani nechceme vylúčiť, budeme s nimi naďalej spolupracovať. Distribučné kanály budú pravdepodobne kombináciou elektronických a fyzických,“ doplnil Bytčánek.