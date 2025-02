Nové štátne dlhopisy určené bežným občanom sa začnú predávať tretieho marca. Dlhopis Investor so splatnosťou dva roky bude ponúkať ročný výnos tri percentá, emisia Patriot so splatnosťou štyri roky 3,3 percenta, informovali minister financií Ladislav Kamenický a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.

Ich predaj pre ľudí by sa mal skončiť 31. marca, prípadne aj skôr, ak sa vypredá plánovaná emisia. Z každého dlhopisu plánuje ARDAL predať objem dvesto miliónov eur, spolu štyristo miliónov eur. Predávané budú v sume tisíc eur a jej násobkoch v piatich vybraných bankách. Maximálna investovaná suma nie je obmedzená. „Čo je zásadné oproti iným krajinám, že tieto dlhopisy budú bez daní a odvodov. Takisto banky sľúbili, že nebudú účtovať poplatky pri ich prvotnom predaji. Celý výnos dlhopisu bude pripísaný na účet majiteľa,“ priblížil Kamenický.

Pri predaji na sekundárnom trhu už bude účtovaný poplatok, oslobodenie od daní a odvodov však bude platiť aj v tomto prípade. Cena dlhopisu sa bude pohybovať podľa aktuálnych podmienok na trhu. Ideálne je preto podľa ministra držať dlhopis po jeho kúpe do dátumu splatnosti, pretože vtedy má majiteľ garantovaný celý výnos.

„Požiadavka, ktorú som mal voči ARDALu bola, aby to páni nastavili tak, nech je to výhodné pre ľudí a aby si to sami kúpili. Myslím si, že sa to podarilo, výsledok sa ukáže po ukončení emisie," doplnil Kamenický. Čistý výnos troch percent pri dlhopise Investor zodpovedá hrubému výnosu približne 3,7 percenta pri iných typoch finančných produktov. Čistý výnos dlhopisu Patriot 3,3 percenta zodpovedá hrubému výnosu okolo štyroch percent.