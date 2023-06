Drogová závislosť nebola nikdy iba záležitosťou ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Týka sa aj tých, ktorí sú v nej pevne integrovaní a zabudovaní uprostred systému. Mnohí z nich pracujú v úspešnej firme alebo dokonca v jej manažmente.

Hoci sa veľa hovorí o negatívnom vplyve dlhodobého home officeu na kariéru, pracovnú morálku či firemnú kultúru, relatívne prudká zmena pracovných podmienok v súvislosti s dlhodobou prácou z domu znásobila aj zdravotné riziká, ku ktorým patrí aj riziko vzniku závislostí. Dáta z prieskumov v USA ukazujú , že jedna pätina zamestnancov pracujúcich na diaľku priznala užívanie drog. Niektorí z nich dokonca uviedli, že boli pod vplyvom drog aj počas online mítingov. Počet drogovo závislých pracovníkov stúpol v porovnaní s pandemickým obdobím o 23 percent.

Podobné prieskumy sa na Slovensku síce neuskutočnili, ale podľa primára Kliniky drogových závislostí Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku Libora Kišša je prirodzené predpokladať, že nárast užívania návykových látok by tu mohol byť podobný. Práca z domu zvýšila možnosť okamžitého prístupu k návykovým látkam a mnohí po nich mohli kedykoľvek v priebehu dňa siahnuť, aby zredukovali pracovný stres, nudu, strach z budúcnosti či pocit izolácie. Nikto z kolegov ich pritom nevidel a bolo to o to ľahšie. Zamestnanec vedel, že dostane svoj plat a nikam nemusí ísť, čo v ňom vytváralo dojem istoty, pre ktorý mohol strácať ostražitosť.

Drogy sa zväčša viažu na emócie a prostredie. Postupne prenikajú do vzorcov správania a ich užívanie sa tak stáva návykom práve preto, lebo človeku vytvárajú falošne pozitívne zážitky. Nemusí ísť však len o tvrdé a nelegálne drogy. „Z amerických štatistík vyplýva, že počas izolácie stúpa pravdepodobnosť užitia alkoholického nápoja o 35 percent,“ upozornil L. Kišš.

V súvislosti s pandémiou uviedol ešte jednu zaujímavosť – v rokoch 2020 a 2021 bolo na Slovensku menej liečených užívateľov drog ako v roku 2019. Podľa neho to však súvisí s tým, že protipandemické opatrenia sťažovali prístup k liečbe.