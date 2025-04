Pojem „biznis hospic“ označuje v niektorých firmách konečnú fázu firemných činností, ktoré sa v dôsledku nástupu umelej inteligencie (AI) stanú nadbytočnými. Podľa expertky na etiku AI Lollie Manceyovej je jednou z kľúčových úloh manažérov zabezpečiť plynulý prechod zamestnancov, ktorých sa tieto zmeny dotknú. V dnešnej dobe by tak manažéri mali zvládať týchto šesť základných úloh, uvádza Financial Times.

1. Iniciátor možností

Podľa technologickej riaditeľky McKinsey Jacky Wrightovej musia vedúci pracovníci vzdelávať zamestnancov o tom, čo AI umožňuje. „Byť manažérom dnes znamená pôsobiť ako katalyzátor a podporovateľ nových spôsobov využitia technológií,“ dodáva globálny líder pre AI v spoločnosti Deloitte Nitin Mittal.

2. Tvorca istoty v neistote

Zamestnanci často pociťujú strach z vlastnej zastaranosti – fenomén známy ako FOBO (fear of becoming obsolete). Ide o opačný pól obavy FOMO (fear of missing out). Bývalý viceprezident pre AI v Amazon Web Services a súčasný inovačný riaditeľ PwC Matt Wood tvrdí, že neustále snahy o zvyšovanie efektivity v organizáciách vyvolávajú nedôveru. Úlohou manažérov je pomôcť zamestnancom zvládnuť tieto obavy.

3. Architekt organizácie

AI je potrebné zavádzať tam, kde má skutočný zmysel. Podľa technologického riaditeľa Bank of America Adityu Bhasina manažéri musia najprv identifikovať, ktoré časti práce sa dajú automatizovať, ktoré sa dajú doplniť AI a ako by mali vyzerať nové pracovné procesy. Potom je dôležité upraviť pracovné úlohy tak, aby sa zamestnanci sústredili na otázky „prečo“ a „čo“, zatiaľ čo stroje zvládnu „ako“, vysvetľuje Harrick Vin z Tata Consultancy Services.

4. Akcelerátor rastu

Podľa Matta Wooda z PwC by si manažéri mali klásť otázku: „Aké zručnosti môžeme vďaka AI urýchliť a posilniť už dnes?“ Zároveň musia pôsobiť aj ako moderátori ambícií. Istý manažér minulý rok prirovnal zavedenie generatívnej AI vo svojej firme k okamžitému povýšeniu všetkých 2-tisíc zamestnancov. Nitin Mittal z Deloitte upozorňuje, že schopnosť vybudovať si dôveru klienta a pôsobiť ako odborník sa získava rokmi skúseností – nejde o niečo, čo sa dá „vypromptovať“. Manažéri musia zamestnancom pomôcť rozvíjať tieto zručnosti a zabrániť tomu, aby podcenili význam skúseností len preto, že majú k dispozícii AI.

5. Posudzovateľ nápadov

Keď sa práca podporovaná AI menej sústreďuje na písanie kódu či tvorbu prezentácií a viac na riešenie komplexných problémov, úloha manažéra sa posúva od kontroly technických detailov k podporovaniu tímovej spätnej väzby a overovaniu kvality výstupov. „Manažéri budú viac povzbudzovať kolektívnu revíziu a kontrolu kvality než sledovať individuálnu odbornosť zamestnancov,“ tvrdí A. Bhasin z Bank of America.

6. Digitálny diplomat

V organizáciách, kde AI zvyšuje napätie medzi oddeleniami, musia manažéri tlmiť konflikty a zabezpečiť spoluprácu medzi IT, HR a vedením. Podľa Harricka Vina z Tata Consultancy Services mnohé podniky čelia situácii, kde tímy technikov posúvajú AI riešenia bez jasnej komunikácie s tými, ktorí ich majú reálne využívať. Manažéri musia preto pôsobiť ako mediátori medzi technologickými a obchodnými záujmami.