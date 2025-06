Mnoho ľudí sa obáva, že im to s pribúdajúcim vekom prestane tak dobre „myslieť“. Niet sa čo čudovať, keďže experti čoraz častejšie hovoria o narastajúcom výskyte demencie v dôsledku starnutia populácie. Výskumy našťastie odhalili, že zdravé stravovacie návyky môžu mať silný priaznivý vplyv na ochranu kognitívnych funkcií a pamäti.

Experti v tejto súvislosti vyzdvihujú najmä prínosy takzvanej MIND diéty. Podľa štúdií totiž jej dodržiavanie súvisí s lepším fungovaním mozgu a môže dokonca pomôcť spomaliť s vekom súvisiaci úpadok kognitívnych schopností. Ľudom, ktorí sa MIND diéty držali najstriktnejšie, starol mozog oveľa pomalšie. Oproti tým, ktorí ju dodržiavali menej prísne, bol akoby o 7,5 roka mladší. MIND diéta môže zohrávať úlohu aj v ochrane pred Alzheimerovou chorobou a demenciou.

Prospešná je nielen pre ľudí v pokročilejšom veku, ale aj mladšie ročníky. Ženy v strednom veku trpiace obezitou, ktoré aspoň tri mesiace dôsledne dodržiavali MIND diétu, zaznamenali výraznejšie zlepšenie pracovnej pamäti, verbálnej rozpoznávacej pamäti a pozornosti v porovnaní so ženami, ktoré sa sústredili len na obmedzovanie kalórií. Štúdia z roku 2025 zistila, že deti vo veku 7 až 13 rokov, ktorých strava sa najviac podobala MIND diéte, mali „výrazne nižšiu pravdepodobnosť rozvoja ADHD“ v porovnaní s deťmi, ktorých strava sa jej podobala najmenej.

Prečo MIND diéta funguje? Potraviny, ktoré sú jej základom, znižujú zápaly v tele a oxidačný stres. Oba tieto faktory škodia mozgu. MIND diétu vytvorili v roku 2015 vedci, ktorí skúmali vplyv stravy na funkciu mozgu a kognitívny úpadok. Kombinuje v sebe prvky stredomorskej diéty a na ovocie a zeleninu bohatej DASH diéty využívanej pri prevencii vysokého krvného tlaku. Jej podstatou je konzumácia potravín s vysokým obsahom živín, akými sú listová zelenina a bobuľové ovocie, no zároveň obmedzovanie ultrapracovaných potravín a potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov.

Kľúčové zložky MIND diéty zahŕňajú tmavozelenú listovú zeleninu (špenát, kel, kapusta, rukola), ďalšiu farebnú zeleninu (špargľa, brokolica, ružičkový kel, mrkva a paprika), bobuľové ovocie, extra panenský olivový olej a orechy. Dôležité sú aj celozrnné produkty ako hnedá ryža, quinoa, jačmeň, ovos, ale aj celozrnné pečivo, strukoviny, ryby a hydina.

V rámci MIND diéty by sa ľudia mali vyhýbať alebo aspoň obmedziť konzumáciu červeného a spracovaného mäsa, masla a margarínu, plnotučných syrov, bieleho pečiva, fast foodu a vyprážaných jedál. „Jednou z jej výhod je aj to, že ju nemusíte dodržiavať do bodky, aby ste pocítili jej benefity,“ dodala pre National Geogprahic profesorka klinickej výživy a preventívnej medicíny Christy Tangney.