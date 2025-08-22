Nemecká logistická spoločnosť DHL z dôvodu nových colných predpisov výrazne obmedzuje prepravu balíkov do USA. Predbežne tam bude z Nemecka posielať iba zásielky deklarované ako darčeky obsahujúce tovar v hodnote do 100 dolárov (86 eur).
Logistický gigant, ktorý na svojom domácom trhu vystupuje aj pod značkou Deutsche Post, oznámil, že balíky od súkromných osôb, ktorých hodnota presahuje 100 dolárov, bude možné od soboty posielať do USA iba ako drahšie expresné zásielky. V prípade firemných zákazníkov to bude platiť od utorka. Vplyv nových predpisov na súkromných zákazníkov bude pomerne malý, keďže väčšinou do USA posielajú balíky pod hranicou 100 dolárov, uviedol hovorca DHL, pričom zdôraznil, že obmedzenia sú dočasné.
Na základe nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa k 29. augustu rušia colné výnimky pre dovoz tovaru v hodnote do 800 dolárov (686 eur). Za každú položku sa tak bude platiť clo vo výške 80 až 200 dolárov.