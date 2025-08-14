Vzťah k peniazom je rozhodujúcim faktorom spokojnosti alebo nespokojnosti s vlastnou finančnou situáciou. Jeho podoba rozhoduje napríklad aj o tom, či je človek ochotný peniaze investovať alebo či si dokáže vybojovať vyšší plat, ak má pocit, že si ho zaslúži.
Psychoterapeutka a klinická psychologička Lenka Pavuková Rušarová poukazuje v rozhovore pre TREND na faktory, ktoré môžu vzťah k peniazom deformovať, ale aj na rozdiely medzi mladšou a staršou generáciou. Konštatuje, že hranica medzi spokojnosťou a nespokojnosťou s výškou mzdy býva často veľmi tenká a zároveň vysvetľuje, ako môže skreslené vnímanie vlastnej finančnej situácie ovplyvňovať nielen profesionálny, ale aj súkromný život.
Čo ovplyvňuje emocionálny vzťah človeka k peniazom a kedy sa začína tvoriť?
Vzťah k peniazom si človek buduje od malička a formuje sa celoživotne. Pozorujeme rodičov, ako míňajú, ako sa o peniazoch rozprávajú, sledujeme ľudí okolo nás vrátane influencerov na internete. A podprahovo si osvojujeme rôzne posolstvá. Ak bývali v rodine konflikty o dedičstvo alebo o to, kto z manželov koľko míňa, dieťa si z toho môže vziať lekciu, že peniaze sú niečo, čo ľudí len zbytočne rozháda a že honba za majetkom kazí charakter a vzťahy.
Takýto človek sa môže v dospelosti vyhýbať finančným rozhodnutiam a rozhovorom o peniazoch, pričom môže peniaze a bohatstvo vnímať ako niečo „špinavé“. Napríklad vyhlasuje, že odmieta povýšiť zarábanie peňazí nad lásku alebo životnú pohodu. Ak bude mať trebárs za manželku ženu, ktorá je šetrná a rada má financie pod kontrolou, môže všetku starostlivosť o účty nechať na ňu. Zároveň hnevlivo vzbĺkne zakaždým, keď manželka naznačí, že im nevychádza dosť peňazí na rekonštrukciu bytu alebo že by bolo vhodné, aby požiadal o zvýšenie platu.
Firmy bojujú s nízkou produktivitou, zamestnanci sa cítia podhodnotení. V čom je problém?
Čo ďalšie môže človeka negatívne ovplyvniť a ako často sa to podľa vašich skúseností deje?
Častým scenárom býva spájanie peňazí s mocou. Pre patriarchálne rodiny starších generácií bolo typické, že muži zarábali viac a mali doma aj hlavné rozhodovacie slovo. Počas hádok sa majetkom zároveň explicitne a mocensky argumentovalo – zaznievali frázy ako „kým si pod mojou strechou, bude tak, ako poviem ja“ alebo „ak sa ti nepáči, môžeš odísť s holým zadkom“. Človek, ktorého takéto prostredie formuje, si potom myslí, že vo vzťahoch má navrch ten, kto drží viac peňazí, alebo že darované peniaze sa vždy spájajú s očakávaním poslušnosti. V dospelosti sa potom práca, kariéra či podnikanie stávajú jeho prioritou – chce nahromadiť také množstvo majetku, aby už nikdy nebol od nikoho závislý a aby ho nikto nemohol vydierať.
Takéto programy si človek nevedomky prenáša do neskoršieho života a môže ich nevedomkyuplatňovať voči vlastným deťom alebo partnerovi či partnerke. Nemusí hneď použiť rovnako prísne slová ako kedysi otec, ale napriek tomu očakáva automatickú poslušnosť a prispôsobovanie. On je predsa ten, kto nosí domov peniaze, pričom počíta s tým, že pre všetkých musí byť jeho kariéra prioritou. Takýto človek sa často domnieva, že rodina automaticky akceptuje, keď pre prácu chýba na rodinných akciách alebo zanedbáva výchovu.
Môže tento vzťah ovplyvniť fakt, že mnohí ľudia sa o peniazoch či plate hanbia hovoriť? Je tento fenomén stále v spoločnosti viditeľný?
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?