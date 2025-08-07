V Spojených štátoch začali platiť clá, ktoré uvalila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa na desiatky obchodných partnerov USA. Vyplýva to z exekutívneho príkazu, ktorý začal platiť minútu po dnešnej polnoci washingtonského času, teda o 6:01 SELČ. Trump si od opatrení sľubuje výnosy v stovkách miliárd dolárov a tiež väčšie investície v krajine.
Poplatky na dovoz z EÚ nebudú prekračovať 15-percentnú sadzbu - s výnimkou hliníka a ocele, na ktoré má zatiaľ naďalej platiť sadzba 50 percent. Na 15 percent sa má znížiť aj clo na dovoz áut a automobilových z dielov z EÚ, na ktoré doteraz platila súhrnná sadzba 27,5 percenta.
Colná sadzba predstavuje pre drvivú väčšinu asi 70 štátov 15 až 41 percent. Americká administratíva však počíta s tým, že na niektoré druhy tovaru uvalí vyššie tarify. V stredu večer Trump napríklad oznámil, že chce zaviesť možno stopercentné clo na dovoz polovodičov. Výnimku z poplatkov by mali firmy, ktoré čipy vyrábajú v USA či tak plánujú urobiť. Pre nakupovanie ruskej ropy sa potom napríklad taxa určená na dovoz tovaru z Indie navýši do konca mesiaca z 25 na 50 percent.
Podľa viacerých ekonómov môžu clá americkú ekonomiku skôr poškodiť, ako jej prospieť. Odborníci spomínajú riziko zvýšenia inflácie či straty konkurencieschopnosti. Spôsob zavádzania ciel zo strany americkej vlády potom mohol medzi investormi vyvolať neistotu.
Medzi USA a EÚ má pri niektorých strategických produktoch, ako sú lietadlá alebo vybrané chemikálie, výhľadovo platiť nulové clo, a to ako pri dovoze do USA, tak v opačnom smere. Presný zoznam konkrétnych tovarov, na ktoré budú EÚ a USA navzájom uplatňovať nulovú sadzbu, obe strany stále dojednávajú. Má byť súčasťou výslednej obchodnej dohody, ktorú majú predstavitelia USA a EÚ ešte len podpísať.
EÚ v tejto súvislosti odložila pripravené protiopatrenia, ktoré sa mali týkať amerického tovaru v celkovej hodnote 93 miliárd eur a ktoré mali byť reakciou na americké tarify na hliník a oceľ. Na colnej záťaži amerického dovozu do EÚ sa tak v tejto chvíli nič nemení.