Dopyt Číny po rope by mohol vyvrcholiť do konca tohto desaťročia. Keďže je jej hospodárske oživenie utlmené, otázka je, či sa globálne trhy s ropou môžu naďalej spoliehať na Čínu. Kladie si ju portál CNBC.

„Už 20 rokov je trh s ropou závislý od Číny, Číny a Číny. Príbeh sa blíži ku koncu,“ povedal Fereidun Fesharaki, predseda predstavenstva spoločnosti Facts Global Energy. Ten zároveň predpovedá, že v najbližších troch až piatich rokoch začne dopyt Číny po rope klesať. „Na globálnych trhoch s [ropou] sa musíme pozrieť na krajiny ako India alebo iné krajiny, aby sme zmapovali oživenie dopytu,“ dodal F. Fesharaki.

Spoločnosť Wood Mackenzie takisto očakáva, že dopyt po rope v Číne dosiahne vrchol v roku 2027, po ktorom bude nasledovať dlhodobý pokles. Ropná a chemická konzultantka Wood Mackenzie Š'-čching Sia hovorí, že je to preto, že krajina sa aktívne snaží o energetickú transformáciu. „Ako aj preto, lebo všeobecný hospodársky rast sa v dlhodobom horizonte spomalí,“ dodáva expertka. V roku 2020 si Čína stanovila ciele, aby bola do roku 2060 uhlíkovo neutrálna, od roku 2030 majú emisie uhlíka ubúdať.



Očakáva sa, že India vykompenzuje čínsky dopyt po rope, pričom je pripravená predbehnúť Čínu v tomto smere na konci desaťročia. „Nasledujúce dve desaťročia budú motorom rastu Ázie India a juhovýchodná Ázia,“ myslí si Š'-čching Sia. Indická ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku o 7,8 percenta, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu za rok. Všeobecne sa tiež očakáva, že krajina sa do roku 2030 stane treťou najväčšou ekonomikou.



Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry je uhlie stále najväčšou zložkou energetického mixu Číny na úrovni 55 percent. Ropa a iné ekvivalenty predstavujú 19 percent, zatiaľ čo palivá s čistejším spaľovaním tvoria relatívne menšie podiely.



Prezident konzultačnej spoločnosti Rapidan Energy Group Bob McNally však zastáva názor, že bez výraznejšej technologickej inovácie sa počas nasledujúcich 20 až 30 rokov čínsky dopyt po rope nezastaví. „Bez veľkých nálezov zemného plynu alebo technologických prelomov v oblasti obnoviteľnej alebo alternatívnej energie neočakávame, že rast dopytu Číny po rope sa skončí minimálne ďalšie dve až tri desaťročia, hoci tempo rastu dopytu sa môže spomaliť,“ povedal B. McNally.