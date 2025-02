Deficit zahraničného obchodu USA za minulý rok stúpol o 24,7 percenta na 98,4 miliardy dolárov, čo je najväčšia hodnota od marca 2022, z revidovaných 78,9 miliárd dolárov v novembri. Ekonómovia očakávali, že stúpne na 96,6 miliardy dolárov.

K nárastu prispela snaha firiem Spojených štátov zabezpečiť si dodávky zo zahraničia predtým, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa zavedie clá. Výsledok odráža najmä zvýšenie deficitu v obchode s tovarom na 123 miliárd dolárov a zníženie prebytku služieb na 24,5 miliárd. Dovoz v decembri stúpol o 3,5 percenta na 364,9 miliardy dolárov, pričom vývoz klesol o 2,6 percenta na 266 a pol miliardy.

Najväčšie deficity vykázali USA v obchode s Čínou (-295,4 miliardy dolárov), EÚ (-235,6 miliardy dolárov), Mexikom (-171,8 miliardy dolárov) a Vietnamom (-123,5 miliardy dolárov). Vlani sa deficit zvýšil o 17 percent na 918,4 miliardy dolárov, keď dovoz stúpol viac ako vývoz.

Obchodné deficity sa dostali do centra pozornosti po návrate Trumpa do Bieleho domu, ktorý pohrozil clami hlavným obchodným partnerom USA pre nepriaznivú obchodnú bilanciu. Oznámil zavedenie 25-percentných ciel pre Kanadu a Mexiko a ďalších desaťpercentných pre dovoz z Číny. Pre južného a severného suseda ich ale pozastavil do budúceho mesiaca. Clá pre Čínu nadobudli platnosť štvrtého februára. Biely dom uviedol, že clá majú priviesť všetky tri krajiny k zodpovednosti za svoje sľuby o zastavení nelegálneho prisťahovalectva a prílevu fentanylu a iných drog do Spojených štátov.